  • BIST 1.345
  • Altın 477,565
  • Dolar 8,3173
  • Euro 10,0238
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 13 °C
»

Aydın'da beton mikseri devrildi: 1 ölü,1 yaralı

Aydın’ın Efeler İlçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi  Direksiyon kısmında sıkışan sürücü Olcay Yumanga hayatını kaybederken, yan koltukta oturan Muzaffer Ateş yaralandı.
Aydın'da beton mikseri devrildi: 1 ölü,1 yaralı

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Aydın-İzmir otoyolu Muğla bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Olcay Tumanga idaresindeki  09 ADK 416 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan refüje çarpıp devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sıkışan sürücü Olcay Tumanga hayatını kaybetti. Yan koltukta yolcu olarak bulunan Muzaffer Ateş ise itfaiye ve sağlık ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralı, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, aracın kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Hayatını kaybeden sürücü Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun23 Nisan 2021 Cuma 09:33
  • TIR ile beton mikseri kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü23 Nisan 2021 Cuma 09:32
  • Foça açıklarında sürüklenen lastik bottaki 55 kaçak göçmen kurtarıldı23 Nisan 2021 Cuma 09:31
  • Aydın'da beton mikseri devrildi: 1 ölü,1 yaralı23 Nisan 2021 Cuma 09:30
  • Pegasus Hava Yolları Ankara’dan Londra’nın Stansted Havalimanı’na seferlere başlayacak23 Nisan 2021 Cuma 09:11
  • Türkiye ve dünya gündemi23 Nisan 2021 Cuma 09:08
  • Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu23 Nisan 2021 Cuma 09:02
  • Kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de23 Nisan 2021 Cuma 09:01
  • Vatandaşlar, ikametlerine en yakın camide cuma namazını kılabilecek23 Nisan 2021 Cuma 09:01
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23 Nisan 2021 Cuma 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti