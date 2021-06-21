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Aydın'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Aydın'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Aydın'ın Efeler, Köşk, Sultanhisar ve Nazilli ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.
21 Haziran 2021 Pazartesi 10:16
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.