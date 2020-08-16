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Aydın'da, otel odasında kahvesini içtikten sonra ölü bulundu

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, bir otelde kalan Eylül Kocanoğlu (28), odasında ölü bulundu.
Aydın'da, otel odasında kahvesini içtikten sonra ölü bulundu

Olay, saat 16.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Bir süredir otelde kalan Eylül Kacanoğlu, sabah odasına kahve istedi. Gelen kahveyi içtikten sonra Kocanoğlu’nun odasından uzun süre çıkmadığını fark eden otel görevlileri içeriye girdiklerinde genç kadını yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Eylül Kocanoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede masanın üzerinde kimyasal bir madde bulundu. Bunun üzerine İzmir AFAD bünyesinde bulunan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Ekibi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından kutuya el konuldu. Genç kadının kahvesine kimyasal maddeyi  katıp, yaşamına son verdiği şüphesi üzerinde duruluyor. Eylül Kacanoğlu’nun cenazesi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Genç kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ve kahveden alınan numunelerin incelenmesinin ardından belirlenecek.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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