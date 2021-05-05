  • BIST 1.420
  • Altın 477,900
  • Dolar 8,3261
  • Euro 9,9948
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 20 °C
»

Aydın'da otomobille panelvan araç çarpıştı: 4 yaralı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobille panelvan aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Aydın'da otomobille panelvan araç çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Denizli'ye doğru seyir halinde olan Melih Küçükduymaz (20) yönetimindeki 20 U 6354 panelvan tipi araç, Cemil Işık (33) yönetimindeki 09 RC 409 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle panelvan araç devrildi. Kazada, iki sürücü ile birlikte araçlarda bulunan Ahmed Ahmed Ağa (31), İbrahim Çarkçı (21) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 5'inci kattaki evin penceresinden kamyonet kasasına düşen çocuk yaralandı05 Mayıs 2021 Çarşamba 17:18
  • Baba evinde fenalaşan 2 çocuk annesi kadın öldü05 Mayıs 2021 Çarşamba 17:17
  • Muğla'da kayalıklardan düşen Ukraynalı turist 4 saatte kurtarıldı05 Mayıs 2021 Çarşamba 17:17
  • Adıyaman’da kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı04 Mayıs 2021 Salı 21:32
  • Gürün'de sağanak yağmur dereyi taşırdı, balıklar yola savruldu04 Mayıs 2021 Salı 21:32
  • Elazığ'da 2 feribot çarpıştı; jandarmanın teknesi de hasar gördü04 Mayıs 2021 Salı 21:31
  • Yanan evden kaçarken, başını çarparak yaralandı04 Mayıs 2021 Salı 20:33
  • Kazdığı çukura düşen kişi, 2,5 saatte kurtarıldı04 Mayıs 2021 Salı 19:36
  • Otomobil çarpan köpeği sedye ile veterinere taşıdılar04 Mayıs 2021 Salı 19:35
  • Avcılar'da trafik yoğunluğu04 Mayıs 2021 Salı 18:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti