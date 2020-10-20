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Aydın'da sahte içki nedeniyle tedavi altına alınan kişi öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sahte içki nedeniyle tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti.
Aydın'da sahte içki nedeniyle tedavi altına alınan kişi öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sahte içki nedeniyle tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İsabeyli Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Ö. (64), dün akşam saatlerinde görme bozukluğu şikayetiyle Nazilli Devlet Hastanesine başvurdu. Sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan Süleyman Ö, bu sabah yaşamını yitirdi.

Süleyman Ö'nün hastanedeki ifadesinde, İzmir'de bir tır şoföründen alkol aldığını söylediği öğrenildi.

Böylece kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki kaynaklı ölen kişi sayısı da 6'ya çıktı.

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