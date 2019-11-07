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Aydın'da 'yağmur suyu hasadı' başladı

Kuraklığın üretici üzerindeki olumsuz etkilerinin önüne geçebilmek amacıyla Koçarlı ilçesinde yıl sonuna kadar 650 ton yağmur suyu toplanması planlanıyor.
Aydın'da 'yağmur suyu hasadı' başladı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde başlatılan "Yağmur Suyu Hasadı" çalışması ile kurak geçen dönemlerde kullanmak amacıyla 650 ton yağmur suyu biriktirilmesi hedefleniyor.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye tarafından, Büyük Menderes Havzası'nda suyun verimli kullanılması amacıyla çalışma hazırlandı. Bu kapsamda Koçarlı'ya bağlı Haydarlı Mahallesi pilot bölge seçildi.

Geçen mayısta uygulamaya başlanan çalışmaya "Yağmur Suyu Hasadı" adı verildi. Buna göre, aşırı kuraklık ve yağışların üretici üzerindeki olumsuz etkilerinin önüne geçebilmek amacıyla yıl sonuna kadar 650 ton yağmur suyu toplanacak.

Proje kapsamında Haydarlı İlkokulunun çatısı, bazı evlerin bahçesi, mahalle içerisindeki boş alanlar ve zeytinliklerde su toplama alanları oluşturuldu. 12 farklı yöntemin uygulandığı Haydarlı Mahallesi'nde 134 ton yağmur suyu toplandı.

Toplanan yağmur suları, uygun dönemde tarımda kullanılacak.

WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyük Menderes Havzası'nın su açısından hassas bölgelerden biri olduğuna dikkati çekti.

Uygulamayla bir nevi yağmur suyunu hasat ettiklerini dile getiren Pasinli, şöyle konuştu:

"Bunun 12 farklı yöntemi var. Çatılardan suyu topluyorsunuz ve toprağa karışmadan kullanıyorsunuz ya da toprağa göletler yapıyorsunuz. Her gölet aslında bir sünger görevi görüyor. Aşırı yağışlarda bu yağışları emiyor, selleri engelliyor. Yağışlar azaldığı zaman da bir vaha gibi kuraklığı engelleyen bir göreve bürünüyor."

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