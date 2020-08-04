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Aydın'da zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'da dün, zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Aydın'da zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'da dün, zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

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İmamköy Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları, gece boyunca sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı. Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

Yangında, yaklaşık 15 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının zarar verdiği alan, AA ekibince "drone" ile görüntülendi.

Efeler ilçesi İmamköy Mahallesi'nde dün henüz belirlenemeyen nedenle zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıkmış, alevler rüzgarın da etkisiyle yayılmıştı. Yangına 5 helikopter, 1 uçak, 21 arazöz ve 85 yangın söndürme işçisi ile itfaiye ekipleri müdahale etmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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