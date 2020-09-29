Aydın'da zeytinlik alanda yangın: 2 yaralı

AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. 1 hektar ormanlık alanın tahrip olduğu yangına müdahale sırasında 1 itfaiye personeli ile 1 asker yaralandı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Kardeşköy Mahallesi'nde, zeytinlik alanda çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankeri ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 arazöz, 3 belediye tankeri ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verirken, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 1 hektar alan zarar gördü.

1 İTFAİYE PERSONELİ İLE JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ YARALANDI

Öte yandan, yangın söndürme çalışmaları sırasında, kafasına taş düşen bir uzman çavuş ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı bir itfaiye eri de yaralandı. Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.