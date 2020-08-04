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Aydın’da zeytinlik alanda yeniden başlayan yangın evlere yaklaştı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, dün başlayan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan ormanlık alanda alevler yeniden büyüdü. Ekiplerin yanı sıra alevlerin evlerini tehdit eden vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Aydın’da zeytinlik alanda yeniden başlayan yangın evlere yaklaştı

Kırsal İmamköy Mahallesi yakınlarında dün saat 15:30 sıralarında zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu dağlık alanda yangın çıktı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 1 uçak, 21 arazöz, 3 dozer, 2 su ihmal aracı, 85 personel sevk edildi. Kısa sürede çevreye yayılan yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve ASKi ekipleride takviyede bulunarak söndürme çalışmalarına katıldı. Sabah saatlerinde kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapılan ve 140 hektar alanın zarar gördüğü bölgede rüzgarın ağaçlardaki kıvılcımları körüklemesi üzerine yeniden yangın çıktı. Dumanları gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine yangına 3 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekipleri ile müdahale ediliyor.

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Yangının çıktığı alana yakın olan Emirdoğan Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar evlere yaklaşan alevler dolayısıyla büyük panik yaşadı. Vatandaşlar da kazma, kürek ve benzeri araç gereçlerle yangına müdahale ediyor. Bazı vatandaşlar ise yangına karşı tedbir alarak çevreyi hortumla suladı. Jandarma ve polis TOMA'ları da takviye olarak bölgeye gönderildi.

Çevre sakinlerinden Mustafa Benli, "İmamköy'de çıkan yangın mahallemize doğru geliyor. Biz de önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Çevreyi bol bol suluyoruz. Mahalleli de çevrede gereken çalışmayı yapıyor. Hayvanlarımız da var. Olası bir tehlike karşısında eşyaları çıkarmaya çalışıyoruz. Ekiplerde hızlı bir şekilde çalışıyor. İnşallah bir an önce kontrol altına alınır" dedi.

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