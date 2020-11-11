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Aydın'daki deprem İzmir'de de hissedildi

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Aydın'daki deprem İzmir'de de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi olarak açıkladığı deprem, saat 09.49'da meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan depremin karaya olan en yakın noktası, 18.09 kilometre ile İzmir'in Menderes ilçesi olarak ölçüldü. Deprem Aydın'ın yanı sıra İzmir'in kıyı ilçeleri ve kent merkezinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.

115 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Ege Denizi’nde, İzmir’in Seferihisar açıklarında 30 Ekim günü saat 14.51’de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Ege ve Marmara bölgesindeki birçok ilde hissedilen depremde İzmir’de 17 bina yıkılmış, 115 kişi yaşamını yitirirken, binden fazla kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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