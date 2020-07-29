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Aydın'daki operasyonda ele geçirilen tarihi eserler müzede sergilenecek

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ele geçirilen 155 tarihi eser ile 2 bin 300 sikkenin birçoğunun orijinal olduğu ve müzede sergileneceği bildirildi.
Aydın'daki operasyonda ele geçirilen tarihi eserler müzede sergilenecek

Nazilli'de 24 Temmuz'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince ele geçirilen 155 tarihi eser ile 2 bin 300 sikke incelenmek üzere Afrodisyas Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, AA muhabirine, teslim edilen eserlerin birçoğunun gerçek olduğunu saptadıklarını, analiz sürecinin devam ettiğini söyledi.

Operasyonun nitelik açısından Aydın’da son dönemde yapılmış en büyük operasyonlardan biri olduğuna dikkati çeken Tuncer, şöyle konuştu:

"Eserler çeşitli dönemlere yayılmış durumda. Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait parçalar olduğunu tespit ettik. Analiz süreci derinleştikçe daha detaylı bilgi verecek duruma geleceğiz. Sikkelerden birinin Fatih Sultan Mehmet dönemine ait olduğunu tespit ettik. Bu bizim envanterimizde daha önce olmayan bir parçaydı."

Tarihi eser kaçakçılığına karşı vatandaşlardan destek beklediklerini ifade eden Tuncer, "Kurduğumuz komisyon tarihi eserlere değer biçiyor ve bu para eseri bulan kişiye veriliyor. Bu doğrultuda vatandaşların bulduğu eserleri müzemize veya kolluk kuvvetlerine teslim etmelerini istiyoruz." dedi.

Operasyon
Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan N.A'nın evinde, heykel, kandil ve yüzük gibi eşyaların bulunduğu 155 tarihi eser ile 2 bin 300 sikke ele geçirilmişti.

N.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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