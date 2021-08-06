Aydın'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahalelerle devam ediyor.

Alemler Mahallesi Karıncalı Dağı eteklerinde çıkan orman yangınına 4 gündür müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, günün ilk ışıklarıyla birlikte 1 helikopterle de destek veriliyor.

Havadan müdahalenin yanında karada da çok sayıda arazöz, su tankeri ve beton mikserleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Öte yandan bölge halkı da yangının çıktığı ilk andan itibaren ekiplere yardımcı oluyor.