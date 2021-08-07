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Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınını kontrol altına çalışmaları sürüyor.
Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Rüzgarın etkisiyle Akçaova Mahallesi'ne ulaşan ve dün öğle saatlerinde Gökbel Dağı'na sıçrayan yangına, gece boyunca karadan müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine, havanın aydınlanmasıyla helikopterler de destek veriyor.

Gece boyunca gönüllü vatandaşlar da yangının söndürülmesi için çalışmalara kazma ve küreklerle destek verdi.

Bölgedeki 6 mahallenin belirli bölümlerinin tahliye edildiği yangını söndürme çalışmalarında 6 helikopter ve çok sayıda arazöz kullanılıyor.

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