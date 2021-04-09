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Aydınlatma direğine çarpan çekicinin sürücüsü öldü

KAHRAMANMARAŞ'ta kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpan çekicinin sürücüsü Mehmet Dişçeken (52) hayatını kaybetti.
Aydınlatma direğine çarpan çekicinin sürücüsü öldü

Kaza, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Göksun Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 46 F 4321 plakalı çekicisine yüklediği otomobili Göksun'a götüren Mehmet Dişçeken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan çekici, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde araç içerisinde sıkışan Mehmet Dişçeken'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Dişçeken'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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