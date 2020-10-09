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Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

KARABÜK'te, aydınlatma direğine çarpan otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Köksal Kuşçu (41) yönetimindeki 34 BZE 446 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Köksal, eşi Meral (39) ile çocukları Maksut (6) ve Hira Kuşçu (2) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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