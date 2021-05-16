  • BIST 1.441
  • Altın 501,444
  • Dolar 8,3566
  • Euro 10,1202
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 24 °C
»

Aydınlatma Mobil Takip uygulamasıyla yanmayan sokak lambaları tespit ediliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Aydınlatma Mobil Takip" uygulamasıyla yanmayan sokak lambalarının kullanıcılar tarafından paylaşılmasıyla sorunların yüzde 99,71 oranında çözüldüğünü bildirdi.
Aydınlatma Mobil Takip uygulamasıyla yanmayan sokak lambaları tespit ediliyor

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu uygulamayı 161 bin 604 kişinin kullandığını kaydeden Bakan Fatih Dönmez, ihbar sayısının 574 bin 300, çözümlenen ihbar oranının ise yüzde 99,71 olduğunu belirtti.

Dönmez, "Aydınlatma Mobil Takip uygulamamızla yanmayan sokak lambası kalmayacak. Hedefimiz, artırdığımız altyapı yatırımlarıyla tüm Türkiye'de arızaları yüksek hız ve teknolojiyle çözmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadında geri sayım15 Mayıs 2021 Cumartesi 14:44
  • Çip krizi Honda'ya pahalıya patladı15 Mayıs 2021 Cumartesi 10:33
  • İnternetten alışverişte tüketiciler 'mobil uygulamaları' tercih etti14 Mayıs 2021 Cuma 16:15
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, TMO alım fiyatlarını bayram sonunda açıklayacak14 Mayıs 2021 Cuma 16:14
  • Fındık üreticilerine 'ilaçlama' uyarısı13 Mayıs 2021 Perşembe 13:48
  • Siemens Energy Türkiye Üst Yöneticisi Dinçer: Gelecekte hidrojen ihraç eden bir ülke olabiliriz13 Mayıs 2021 Perşembe 13:47
  • Türkiye'nin binek otomobil ihracatı yılın ilk 4 ayında yüzde 20 arttı13 Mayıs 2021 Perşembe 13:47
  • Evden çalışmayı öğrenen şirketler iş dünyasını dönüştürecek13 Mayıs 2021 Perşembe 13:46
  • Tesla, çevresel endişeleri gerekçe göstererek araç satışlarında Bitcoin ile ödemeyi askıya aldı13 Mayıs 2021 Perşembe 13:46
  • Yabancıya konut satışı 4 ayda yüzde 19 arttı12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti