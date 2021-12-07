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Aydınlı 18 yaşındaki Samet 'biyonik' kollarına kavuştu

Samet Aktepe, "Yeni doğmuş bir bebek gibi oldum. Bir şeyleri yapınca çok mutlu oluyorum. Bir tabağı ya da bir telefonu şuradan şuraya götürmek bile çok mutlu ediyor. Protezlerime kavuştum, dünyalar benim oldu." dedi.
Aydınlı 18 yaşındaki Samet 'biyonik' kollarına kavuştu

Aydın’da elektrik akımına kapılması sonucu iki kolunu kaybeden 18 yaşındaki Samet Aktepe, yardım kampanyası ile alınan biyonik kollarına kavuştu.

İncirliova ilçesinde geçen yıl çatı işçiliği yapan babasına yardım ederken elektrik akımına kapılan ve iki kolu omuzdan kesilmek zorunda kalınan Aktepe için Valilik onayıyla başlatılan kampanyayla 2 milyon 60 bin lira toplandı.

Aktepe'ye İstanbul'da omuz, dirsek ve el bileğini kullanabileceği şekilde iki biyonik kol takıldı.

"Dünyalar benim oldu"

Aktepe, kampanyaya katkı sunanlara teşekkür etti.

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Beslenme, giyinme ve cep telefonu kullanma gibi günlük ihtiyaçlarını artık yeniden yapabildiğini aktaran Aktepe şunları söyledi:

"Çok şükür, kısa bir sürede para toplandı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kollarıma kavuşabildim. Çok mutluyum. En güzeli de şekeri atıp karıştırabiliyorum, çayımı içebiliyorum. Kapıyı açıp çıkabiliyorum, birçok ihtiyacımı artık kendim karşılayabiliyorum. Çok mutluyum. Çayı bile tek başına içmek çok mutluluk verici bir şey. Bunun farkında olunması lazım. Yeni doğmuş bir bebek gibi oldum. Bir şeyleri yapınca çok mutlu oluyorum. Bir tabağı ya da bir telefonu şuradan şuraya götürmek bile çok mutlu ediyor. Protezlerime kavuştum, dünyalar benim oldu."

 "Yeniden doğdu"

Anne Serpil Aktepe (46) de Samet’in kendileri için yeniden doğduğunu söyledi. Evladının kollarına yeniden kavuşmasının heyecan verici bir durum olduğunu dile getiren Aktepe, "Samet’in yüzünü güldürdüler, oğluma bu mutluluğu yaşattılar. Allah herkesten razı olsun." dedi.

Yardım kampanyasının başlatılmasında öncülük eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ise Samet'i mutlu görmenin kendilerini de sevindirdiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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