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Aydınlı iki kız kardeş yılda 3 ton mantar yetiştirecek tesis kurdu

Aydın'da yüksek öğrenimini tamamlayan iki kız kardeş, "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında aldıkları hibeyle, babalarının ahır olarak kullandığı yeri, yılda 3 ton istiridye mantarı üretim kapasiteli tesise dönüştürdü.
Aydınlı iki kız kardeş yılda 3 ton mantar yetiştirecek tesis kurdu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Kılavuzlar Mahallesi'nde yaşayan Hatice Ağırbaş (22) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü, ablası Fatma Ağırbaş ise Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.

Bir müddet iş arayan iki kardeş, internet üzerinden yaptıkları araştırma sonucunda istiridye mantarı yetiştiriciliği yapmaya karar verdi.

Düşüncelerini paylaştıkları babaları Mesut Ağırbaş'ın da destek verdiği kardeşler, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"ne başvurdu. Proje kapsamında 28 bin liralık hibe alan iki kardeş, üretimi yapacakları tesis arayışına girdi.

Ahırı tesise dönüştürdüler

Maddi imkanları yeterli olmayan kardeşler, sonunda evlerinin yanında bulunan ahırı bu iş için kullanmaya karar vererek, yaptıkları tadilatla burayı yılda 3 ton üretim kapasiteli tesise dönüştürdü.

Mantarların hasat aşamasında da kendileri çalışan iki kardeş, ürünlerini anlaştıkları toptancıların yanı sıra perakende olarak internetten de satıyor.

"Önemli olan yapabileceğinize inanmaktı"

Hatice Ağırbaş, kendi işlerini yaptıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

İşe başladıkları andan itibaren başarılı olacaklarına inandıklarını aktaran Ağırbaş, "Çevremizden 'Kız başınıza nasıl yapacaksınız?', 'Daha önce hiç mantar yetiştirdiniz mi', 'Ne anlarsınız?' diyenler oldu ama biz onlara hiç aldırış etmedik ve bu işe girdik. Önemli olan yapabileceğinize inanmaktı. Biz de buna inandık ve yola çıktık." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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