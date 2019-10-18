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Aydınlıkevler Mahallesi kapalı pazar yerine kavuşuyor

Mevcut pazar yerinden şikayetçi olan Aydınlıkevler Mahallesi sakinlerinin de sorunu çözüldü. Aydınlıkevler semt pazarı, eski yerinde, kapalı pazar olarak yeniden açılıyor
Aydınlıkevler Mahallesi kapalı pazar yerine kavuşuyor

Daha önce içerisinde dükkanların bulunduğu Semt Çarşısı olarak kullanılan alan yenidenrevize edilerek kapalı semt pazarına dönüştürüldü. Aydınlıkevler sakinlerinin uzun süredir beklediği pazar alanı bugün hizmete giriyor.

SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ...

"Seçim öncesinde Aydınlıkevler Mahallesi sakinlerinin taleplerini dinlemiştik" diyen Başkan Asım Balcı, "Mahalle sakinleri pazar yerinin kendileri için çok büyük sıkıntı olduğunu söylemişlerdi. Biz de kendilerine bu sorunu çözeceğimize dair söz vermiştik. Söz verdiğimiz gibi, bu sorunu da çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aydınlıkevler Mahallesi semt pazarı, eski yerinde, eski gününde, Cumartesi günü hizmete açılıyor. Mahalle sakinlerine ve esnafımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah hayırlı ve bereketli kazançlar nasip etsin." ifadelerini kullandı.
 

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