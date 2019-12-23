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Aygün'e disiplin soruşturması

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında, parti üyeliğinden "kesin çıkarma" istemiyle disiplin soruşturması açıldı.
Aygün'e disiplin soruşturması

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, CHP Parti Okulunda yaptığı açıklamada, eski CHP milletvekili ve parti üyesi Sinan Aygün'ün, inşaatlarıyla ilgili kamuoyunda spekülasyonlara neden olan açıklamalarına ilişkin olarak CHP İl Yönetim Kurulunun toplandığını belirtti.

Güvener, şöyle devam etti:

"İnşaatlarıyla ilgili mahkeme kararlarını kendi mecrasından çıkararak kamuoyunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ve bazı belediye meclis üyelerimizin tartışılmasına, rencide edilmesine sebebiyet verdiği, ayrıca bir televizyon kanalına bağlanarak Sayın Genel Başkanımız ile Ankara Milletvekilimiz Bülent Kuşoğlu hakkında yaptığı rencide edici açıklamaları, partimizin kurumsal kimliğini de zedeleyici tavırları nedeniyle Sinan Aygün hakkında parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması açılmasına açılmasına karar vermiştir."

Disiplin soruşturmasına ilişkin süreci Ankara İl Yönetim Kurulunun yürüteceğini ifade eden Güvener, "Sinan Aygün'den partiye karşı işlediği suçlarla ilgili yazılı açıklamasını isteyeceğiz. Bir hafta içinde bu açıklamayı yapmadığı takdirde yapmış sayılacak. Disiplin Kurulu, bu aşamadan sonra dosyayı inceleyerek karara bağlayacak." bilgisini paylaştı.

Aygün'ün kız kardeşi hakkında da disiplin soruşturması açılması kararı
Rıfat Güvener, ayrıca Sinan Aygün'ün kız kardeşi CHP Çankaya ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Sibel Aygün hakkında da kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması açılmasına karar verildiğini kaydetti.

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