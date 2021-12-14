Ayhan Bilgen, HDP'den istifa etti

Eski Kars Belediye Başkanı ve Milletvekili Ayhan Bilgen, 2007 yılından bu yana üyesi olduğu HDP'den istifa ettiğine ilişkin mektubu Twitter'da paylaştı.

Bilgen, "Yolcu yolunda gerek. Uyarı ve eleştirilerimde yanılmayı umuyor, barış ve demokrasi için iyi niyetle, özveriyle mücadele eden herkese başarılar diliyorum" notuyla, istifa mektubunu Twitter'dan paylaştı. Bilgen, istifa mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Bireysel beklentilerle değil toplumsal kaygılarla 2007 yılında 'bin umut' adaylığı ile başlayan siyasi birlikteliğimi yine toplumsal kaygılarla sonlandırıyorum. Toplumsal eşitlik, eşitlik, özgürlük ve barış mücadelesinin farklı platformlarda yürütülmesine dair duyduğum ihtiyacı parti kurullarına ilettiğim gibi kamuoyu ile de paylaştım. Birlikte çalışırken hangi ilke ve etik değerleri gözettiysem ayrılırken de aynı hassasiyeti göstereceğimi herkesin bilmesini istiyor, HDP üyeliğinden istifa ediyorum. HDP'li gibi gözüken isimler tarafından sosyal medya üzerinden yürütülen iftira, hakaret ve karalama kampanyasının yapacağınız açıklamayla son bulmasını umuyor aksi takdirde kişilik haklarımı savunmak zorunda kalacağımı bilmenizi istiyorum."