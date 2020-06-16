Sezercik, Acı Hayat, Küçük Hanım gibi birçok filme rol almış siyah beyaz filmlerin jön ismi Ayhan Işık aslında kim?

Ayhan Işık ne zaman öldü? Ayhan Işık kimdir? Ayhan Işık kaç yaşında öldü? Ayhan Işık kimdir? Ayhan Işık ermeni? Ayhan Işık filmlerini sizler için derledik.

Asıl adı Ayhan Işıyan olan Ayhan Işık 5 Mayıs 1929 da İzmir’de dünyaya geldi. Altı çocuklu Selanik göçmeni bir ailenin son çocuğudur.

1953’te Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nden mezun olan Ayhan Işık, sinemaya geçmeden önce grafiker olarak çalışıyordu ve çeşitli dergilere kapak resimleri yaptı

Ayhan Işık şair, senarist ve yönetmen Orhon Murat Arıburnu’nun “Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan” filminde oynadı.

İkinci filminde ise Türk Sineması'nda Geçiş Dönemi'ni bitiren ve Sinemacılar Dönemi'ne giriş yapıtı olarak kabul edilen Ömer Lütfü Akad'ın Kanun Namına filmiyle büyük ün kazandı.

Ayhan Işık 1950'de Ömer Lütfü Akad’ın İngiliz Kemal Lawrense Karşı filminde İngiliz Kemal karakterini oynadı. Ve Ömer Lütfü Akad’ın Katil, Öldüren Şehir, Vahşi Bir Kız Sevdim, Kardeş Kurşunu filmlerinde de bulundu.

Ayhan Işık, Atıf Yılmaz ile Şimal Yıldızı, Osman Seden ile de 1957'de Bir Avuç Toprak filmini yaptı.

Ayhan Işık oynadığı tüm filmler;

1951 yılı Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan filmi

1952 yılı İngiliz Kemal Lawrense Karşı filmi ve Kanun Namına filmi

1953 yılı Kanlı Para filmi, Katil filmi, Vahşi Arzu filmi ve Öldüren Şehir filmi

1954 yılı Vahşi Bir Kız Sevdim filmi ve Şimal Yıldızı filmi

1955 yılı Kardeş Kurşunu filmi

1956 yılı İntikam Alevi filmi

1957 yılı Bir Avuç Toprak filmi

1958 yılı Beraber Ölelim filmi ve Meçhul Kahramanlar filmi

Ayhan Işık 1960 yılıda Ölüm Peşimizde filmi, Devlerin Öfkesi filmi, Kanlı Firar filmi ve Yangın Var Eski İstanbul Kabadayıları filmi,

1961 yılı Otobüs Yolcuları, Avare Mustafa, Ya O Ya Ben, Küçük Hanımefendi, Tatlı Günah, Aşktan da Üstün ve Sevimli Haydut filmi

1962 yılı Üç Tekerlekli Bisiklet, Küçük Hanım Avrupa`da, Zorlu Damat, Acı Hayat, Allah Seviniz Dedi, Küçük Hanımın Şoförü, Çifte Nikah, Küçük Hanımın Kısmeti, Rıfat Diye Biri ve Belalı Torun filmi

1963 yılı Bahriyeli Ahmet, Şaşkın Baba, İlk Göz Ağrısı, Şıpsevdi, Küçük Beyin Kısmeti, İki Kocalı Kadın, Kırık Anahtar, Helal Olsun Ali Abi, Maceralar Kralı, Yavaş Gel Güzelim, Yaralı Aslan ve Ayşecik Canımın İçi filmi

1964 yılı Kral Arkadaşım, Hızlı Yaşayanlar, Kanun Karşısında, Muhteşem Serseri, Öp Annemin Elini, Kadın Terzisi, Halk Çocuğu, Katilin Kızı, Koçum Benim, Taşralı Kız, Hızır Dede, Şahane Züğürtler, Kadın Berberi ve Şoförler Kralı filmi

1965 yılı Fişek Necmi, Namusum İçin, Sevinç Gözyaşları, Sonsuz Geceler, Yasak Cennet, Kadın İsterse, Güneşe Giden Yol, Kolejli Kızın Aşkı, Tamirci Parçası, Sayılı Dakikalar ve Şoförün Kızı filmi

1966 yılı Allahaısmarladık İstanbul, Vur Emri, Kanun Benim, İdam Mahkûmu, İstanbul Dehşet İçinde, Siyah Otomobil, Altın Kollu Adam, Katiller de Ağlar, Kumarbazın İntikamı, Aslan Pençesi ve Bıçaklar Fora filmi

Ayhan Işık 1967 yılıda Demir Bilek, Yalnız Adam, Küçük Hanımefendi, Büyük Kin, Krallar Ölmez, Ölüm Saati, Kızıl Tehlike, Beni Katil Ettiler, Aslan Yürekli Kabadayı, Gecelerin Kralı, Galatalı Mustafa, Acı Günler ve Yıkılan Gurur filminde,

1968 yılı Erikler Çiçek Açtı filmi

1969 yılı Sevdiğim Adam, Sabah Olmasın, Ayşecik Yuvanın Bekçileri, Yılan Soyu, Tel Örgü, Fato, Cingöz Recai, Ayşecik Yuvanın Bekçileri, Hayatımın Erkeği ve Karlıdağ`daki Ateş filmi

1970 yılı Yaşamak Kolay Değil, Küçük Hanımın Şoförü, Gölgedeki Adam, Ölünceye Kadar, Zindandan Gelen Mektup, Şampiyon, Öleceksek Ölelim, Dağların Kartalı, Çalınmış Hayat ve Bütün Aşklar Tatlı Başlar filmi

1971 yılı Şerefimle Yaşarım, Her şeyim Sensin, Ölümden Korkmuyorum, Fatoş Sokakların Meleği, Sezercik Yavrum Benim ve Beyoğlu Kanunu filmi

1972 yılı Büyük Bela, Kanun Adamı, Kırık Merdiven, Kader Yolcuları, Beyaz Kurt, Oğlum ve Yirmi Yıl Sonra filmi

1973 yılı Kızın Varsa Derdin Var, Kara Haydar ve Ölümün Nefesi filmi

1975 yılı Haşhaş ve Harakiri filmi

1976 yılı Örgüt ve Kana Kan filmi

1977 yılı Yangın filmi

1979 yılı son filmi Ölüm Benimdir filmidir.