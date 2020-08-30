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Ayhancan Güven Porsche Super Kupa'nın Belçika ayağında birinci oldu

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Belçika'da düzenlenen Porsche Super Kupa'da birinci sırayı aldı.
Ayhancan Güven Porsche Super Kupa'nın Belçika ayağında birinci oldu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto desteğinde mücadele eden milli sporcu Ayhancan Güven, SPA pistinde koşulan sezonun 7. yarışını kazanmayı başardı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Belçika'da kutlayan Red Bull Sporcusu Ayhancan, "Son ana kadar şansımızı sürdürmek için buradan zafer ile dönmek zorundaydık. Şampiyonluğu son ana kadar kovalayacağız. Takımıma, destek olanlara ve Red Bull aileme yanımda oldukları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Porsche Super Kupa'daki ikinci zaferine ulaşan Ayhancan, ilk cepten başladığı yarışta damalı bayrağın altından ilk sırada geçerek, pilotlar sıralamasında 113 puanla 3. sıradaki yerini korudu.

Birinci sıradan başladığı zorlu yarışta liderliğini baştan sona korumayı başaran Ayhancan'ın, İtalya’nın Monza pistinde 5-6 Eylül'de gerçekleştirilecek son yarış öncesi matematiksel olarak şampiyonluk şansı da sürüyor.

Bakan Kasapoğlu'ndan Ayhancan Güven'e tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'i tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ayhancan Güven'in başarılarının devam edeceğine inandığını belirten Kasapoğlu, milli sporcu için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi: 

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 98. yıl dönümünü kutladığımız böylesine anlamlı günde ülkemizi yurt dışında büyük bir başarıyla temsil ederek Porsche Super Kupa'nın Belçika ayağında pole pozisyonda başladığı yarışı birinci sırada tamamlayan Ayhancan Güven'i tebrik ediyorum. Bugüne kadar sergilediği performanslarla Türk otomobil sporları tarihine adını yazdıran milli sporcumuzun başarılarının süreceğine yürekten inanıyorum. Zafer Bayramı’nda bayrağımızın dalgalandırılıp, İstiklal Marşı'mızın okunmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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