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Ayı saldırısında yaralandı, köpekler ölümden kurtardı

Giresun’un Alucra ilçesindeki kırsal alanda Fatih Coştur (35), ayı saldırısına uğradı. 10 dakika ayıyla boğuşan ve çevredeki çoban köpeklerinin sayesinde saldırıdan yaralı kurtulan Coştur, hastanede tedaviye alındı.
Ayı saldırısında yaralandı, köpekler ölümden kurtardı

Alucra ilçesine bağlı Hacılı köyünde 15 Kasım günü meydana gelen olay şöyle gelişti;

Çiftçi Fatih Çoştur, hafta sonu gezmek çin gittiği kırsal alanda, ormandan çıkan ayının saldırısına uğradı. Çevredek çoban köpekleri de ayıya, saldırdı. Ayı hızla kaçarak, ormana dönerken Coştur, el ve bacağı ile baldırı ve sırtından yaralandı. Köpeklerin havlama sesi üzerine bölgedekilerin yardımına koştuğu Coştur, vatandaşlar tarafından ilçe devlet hastanesine götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Coştur, önce Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ardından da Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Coştur’un genel sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. 

ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİ

Coştur’un akrabası Güven Coştur, bölgedeki ayı saldırılarının son zamanlarda arttığını, ilçe halkının tedirgin olduğunu belirterek, önlem alınmasını istedi. Güven Coştur, “Bölgede iki ay önce bir komşumuzun da başına bu olay geldi. Başka yerlerden de bu tür duyumlar alıyoruz. Haliyle insanlar korkuyor, nasıl bir önlem alınacak bilmiyorum ama umarız böyle şeyler yaşanmaz” dedi. 

GIRESUN’UN ALUCRA ILCESINDEKI KIRSAL ALANDA AYI SALDIRISI SONUCU YARALANAN FATIH COSTUR (35), HASTANEDE TEDAVIYE ALINDI. FOTO: DHA

POPÜLASYONU ARTAN AYILAR KORKUTUYOR

Öte yandan, Karadeniz Bölgesi'nde, sayılarında önceki yıllara oranla artış olduğu belirlenen ayılar, indikleri yayla ve mezralarda tehlike oluşturuyor. Yaylardaki turistik işletmelere dadanıp, tarım ürünlerine zarar veren ayılara karşı tedirgin olan bölge halkı, değnekle dolaşıp tedbir alırken, uzmanlar da ayı saldırılarına karşı doğada gürültülü ve gruplar halinde dolaşılmasını öneriyor.

DOGU KARADENIZ BOLGESINDE 4 ILDE YAPILAN YABAN HAYATI ENVANTER CALISMASI SIRASINDA SAYILARINDA ONCEKI YILARA ORANLA ARTIS OLDUGU BELIRLENEN AYILAR TEHLIKE OLUSTURUYOR. FOTO: DHA-ARSIV

MİNAREDEN ANONS YAPILMIŞTI

Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Gökçeköy Mahallesi'nde köy merasında otlatılan Ali Komut'a ait büyükbaş sürüsüne saldıran ve 2 hayvanının telef olmasına neden olan ayılar, yöre sakinlerine korku dolu anlar yaşatmıştı. Avlanması halinde 15 bin TL para cezası uygulanan, popülasyonu gittikçe artan ayılar ve saldırılarına karşı mahalle muhtarlığı harekete geçip, cami hoparlörlerinden uyarı anonsları yaptırmaya başladı. Anonslarda, çocukların tek bırakılmaması istenirken, yöre sakinlerine dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunuluyor. 

ARTVIN'IN SAVSAT ILCESINDE GECE SAATLERINDE INDIGI SOKAKLARDA DOLASAN AYI, ILCE SAKINLERININ ILGISINI CEKIYOR. FOTO: DHA-ARSIV

‘TEK GEZMEYİP, GÜRÜLTÜLÜ OLUNMALI'

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, özellikle doğa gezilerinde gürültülü olunmasını tavsiye ederek, "Köyüne, yaylasına giden insanlar, tek başına ormana girip dolaşmamalılar. Görmedikleri kapalı bitki örtüsünün içerisine veya ağaç, çalı gibi alana girip tek başına yürümemeliler. Ayılar dere kenarlarında olabiliyorlar. Arkasını görmedikleri yerlere, labirent araziler, kaya arkalarına dikkat ederek yaklaşılmalı. Biraz sesli gürültülü olmalılar, gördükleri bir açıklıksa oraya doğru gidebilirler. Ama görmedikleri bir şeye doğru gidip de birdenbire ayı ile karşılaşmamaları için önlem almaları gerekiyor" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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