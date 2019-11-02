Ayıdan kaçmak için uçurumdan atladı

Ardahan'da koyun otlatan bir kişi, ateş yakmak için odun topladığı sırada karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı. Saldırıdan kurtulmak için uçurumdan atlayan şahıs, hastaneye kaldırıldı.