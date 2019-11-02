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Ayıdan kaçmak için uçurumdan atladı

Ardahan'da koyun otlatan bir kişi, ateş yakmak için odun topladığı sırada karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı. Saldırıdan kurtulmak için uçurumdan atlayan şahıs, hastaneye kaldırıldı.
Ayıdan kaçmak için uçurumdan atladı

Ardahan'ın Bağdeşen Köyü yaylasında öğleden sonra, yaylada koyun otlatan Onur Beşli, ateş yakmak için odun topladığı sırada kayalık bölgede ayı ile karşılaştı.

AYIYI KÖPEKLER UZAKLAŞTIRDI

Beşli, ayının pençe darbesiyle başından ve bacağından yaralandı. Beşli, ayının saldırısından kurtulmak için uçurumdan atladı. Beşli'nin peşini bırakmayan ayı, köpeklerin gelmesiyle olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bir süre baygın kalan Beşli, kendisine gelince Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yuvarlandığı kayalık bölgeden çıkarılan Beşli, Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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