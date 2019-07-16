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Ay'ın güney kutup bölgesinde su aranacak

Hindistan, Ay'a fırlatacağı Chandrayaan-2 aracıyla ilk defa Ay'ın güney kutbunda su bulmaya çalışacak.
Ay'ın güney kutup bölgesinde su aranacak

Hindistan, bir süredir Ay'a yeni bir uzay aracı gönderme projesi üzerinde çalışıyordu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından fırlatmaya hazır olan Chandrayaan-2, içerisinde bulunduğu Pragyan robotik aracını Ay'ın güney kutup bölgesine indirecek. Pragyan, Ay'ın güney kutup bölgesinde su arayan ilk uzay aracı olacak.

 

Chandrayaan-2, Ay'ın karanlık yüzünde güney kutbu çevresinde yürüteceği keşif görevi kapsamında Ay yüzeyini haritalandıracak, mineralleri analiz edecek ve bölgede su arayacak.

İLK DEFA HİNDİSTAN KEŞFEDECEK

Hint yetkililer, Chandrayaan-2'nin daha önce hiçbir ülkenin ulaşamadığı bölgelerde keşif faaliyeti yürüteceğini vurguladı.

Chandrayaan-2'nin 2,4 tonluk uydu modülü, Ay yörüngesinde 1 yıl boyunca keşif faaliyetini sürdürecek.

DÜN GERÇEKLEŞMESİ PLANLANAN FIRLATMA ERTELENDİ

Hindistan'ın ikinci Ay görevini gerçekleştirecek Chandrayaan-2 uzay aracının fırlatılması, teknik aksaklık nedeniyle ertelendi.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'nden (ISRO) yapılan açıklamada, fırlatma sisteminde teknik bir aksaklık gözlemlendiği, Chandrayaan-2 aracının fırlatılmasının önlem olarak iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, fırlatma için yakın zamanda yeni bir tarih belirleneceği kaydedildi.

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