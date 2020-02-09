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Aykut Kocaman istifa etti

İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı.
Aykut Kocaman istifa etti

Konyaspor, Aykut Kocaman ile karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığını açıkladı.

3 AYDIR EVİNDE GOL ATAMIYOR 

Konyaspor, Süper Lig'de evinde en son 2 Kasım 2019 tarihinde Gençlerbirliği karşısında Farouk Miya ile 37.dakikada gol kaydetmişti.

Aykut Kocaman'ın ekibi 503 dakikadır (3 aydır) iç saha maçlarında gol atamıyor. Konyaspor aynı zamanda 16 golle ligin en az gol atan takımı konumunda bulunuyor.

KONYASPOR'DAN AÇIKLAMA

"Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman, kulübümüze tarihi başarılar yaşatan ve Konyaspor'umuza büyük katkıları olan duruşu, bilgi/birikimi, karakteriyle Türk Futbolunun önemli isimlerinden biridir.

Konyaspor kulübü ve taraftarı için de ismi her zaman saygıyla yad edilecektir. Takımımızın bugün geldiği noktada, yönetim kurulumuz ile sayın hocamızın yaptığı görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak, yolların ayrılması hususunda mutabık kalınmıştır.

Değerli hocamıza, teknik ekibine, kulübümüze katkıları ve emeği için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

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