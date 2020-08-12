  • BIST 1.116
  • Altın 454,542
  • Dolar 7,2817
  • Euro 8,5858
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 32 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 30 °C
»

Aykut Kocaman suskunluğunu bozdu

Kulüplerin teklif götürdüğü ve birçok takımın başında görmek istediği teknik direktör Aykut Kocaman, önümüzdeki süreç ile ilgili açıklama yaptı.
Aykut Kocaman suskunluğunu bozdu

Çalıştırdığı takımlarda başarıya ulaşan, sahadaki başarının yanı sıra futbol mantalitesini ve ekip felsefesini her gittiği kulübe yerleştiren Aykut Kocaman’ın adı çok sayıda kulüp ile anılırken, Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) ulaştığı başarılı teknik adam, bu süreçte takım çalıştırmayı düşünmediğini ifade etti.  

"BU DÖNEMDE TAKIM ÇALIŞTIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Kendisine ilgi gösteren kulüp yöneticilerine teşekkür eden Kocaman, DHA’ya yaptığı açıklamada, "Bu dönemde birçok takımla birlikte adımın anıldığını görüyorum. Bu doğru. Bana teklifte bulunan kulüpler oldu. Hepsine bu dönemde takım çalıştırmayı düşünmediğimi söyledim ve teşekkür ettim. Bundan sonra gelmesi muhtemel tekliflere de aynı yanıtı vereceğim. Özellikle pandemi süreci bitene kadar çalışmayı düşünmüyorum. Sizin aracılığınızla kamuoyunu bilgilendirmiş olalım" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli motosikletçi Deniz Öncü Avusturya'da piste çıkacak12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:42
  • Fenerbahçe'de yeni sezon formaları satışa sunuldu12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:41
  • Trabzonspor Marlon Rodrigues Xavier'i borsaya bildirdi12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:36
  • Türkiye'deki halı sahalar 145 gün sonra yeniden hizmete açıldı12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:27
  • Gençlerbirliği'nin genç oyuncuları teknik direktör Nobre'ye güveniyor12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:23
  • Beşiktaşlı futbolcular N'Koudou ve Rıdvan Yılmaz, PAOK eşleşmesini değerlendirdi12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:00
  • Yeni Malatyaspor, Perulu futbolcu Christian Cueva ile prensipte anlaştı12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:00
  • MKE Ankaragücü, Daniel Lukasik'in bonservisini aldı12 Ağustos 2020 Çarşamba 08:59
  • Beşiktaş'tan Ljajic açıklaması11 Ağustos 2020 Salı 20:54
  • Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ı resmen duyurdu!11 Ağustos 2020 Salı 20:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti