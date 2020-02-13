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Aykut’tan Hacı Turan’a teşekkür ziyareti; ÖZGÜRLÜK “TEŞEKKÜRÜ”

Almanya’da “çöp konteynerı yaktı” diye, küçük yaşta hapse atılan, Aykut Berkant Mutlu, özgürlüğüne kavuşmasında emeği bulunan AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan’ı ziyaret ederek, teşekkür etti.
Aykut’tan Hacı Turan’a teşekkür ziyareti; ÖZGÜRLÜK “TEŞEKKÜRÜ”

Almanya’da sudan nedenlerle Türk çocuklarının ailelerinden uzaklaştırılmasına örnek gösterilen Aykut Berkant Mutlu, özgürlüğüne kavuşmasının ardından Türkiye’ye ziyarete geldi. 
Almanya’da “çöp konteynerı yaktı” diye, küçük yaşına bakılmaksızın ailesinden alınarak hapse atılan, ardından hastaneye yatırılan ve burada yıllarca tutulan Aykut Berkant Mutlu, özgürlüğüne kavuşmasında emeği bulunan AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan’ı Meclis’teki makamında ziyaret ederek, teşekkür etti.
Edinilen bilgilere göre, küçük yaşta geçirdiği havale sonucu beyninde hasar oluşan, 1997 doğumlu Aykut Berkant Mutlu, 15 yaşında iken(2012) arkadaşlarının eline kibrit verip yönlendirmesiyle postaneye ait iki çöp konteynerını yaktı. Alman polisi, özrüne bakmaksızın Aykut’u kelepçeleyerek, hapse attı. Aylarca hapiste tutulan Aykut, ardından kapalı bir hastaneye yatırıldı. Aykut burada, kız arkadaşının boğazını kesmiş bir Alman ile aynı odada tutuldu. 
Bu arada ailesinin Aykut’u oradan kurtarmaya dönük pekçok girişimi oldu ama hepsi sonuçsuz kaldı. Alman makamları “yapacak birşeyin olmadığını, orada kalması gerektiğini” söylediler hep. Aile bunun üzerine Avrupa Sivil İnisiyatif Platformu ASİP’den yardım istedi. ASİP de konuyu Türk Büyükelçiliği’ne iletti. Ailenin yardım çığlığı Ankara’ya kadar ulaştı.  

HACI TURAN, BAKANLIĞA İLETTİ

Aykut’un durumunu işiten AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, hemen harekete geçerek, Dışişleri Bakanlığı ile temas kurdu ve durumu iletti. Dışişleri Bakanlığı’nın devreye girmesiyle Aykut 6 yıl sonra, 2018’de özgürlüğüne, ailesine kavuştu. 

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AYKUT ANKARA’DA 

Şimdi 23 yaşında olan Aykut Berkant Mutlu, akrabalarını ziyaret için geldiği Türkiye’de, özgürlüğüne kavuşmasında büyük katkı sağlayan Hacı Turan’ı da unutmadı. Hacı Turan’ı Meclis’teki makamında ziyaret ederek, teşekkür etti. Mutlu'yu TBMM’de ağırlayan Turan, “İnsan hakları konusunda üstünlük taslayan Almanya’da; sırf yabancı düşmanlığı nedeni ile henüz 13 yaşındayken anne ve babasından koparılıp cezaevi gibi bir hastanede tutulan ve şu anda 21 yaşında olan Aykut Berkant Mutlu’nun özgürlüğüne kavuşmasındaki çabalarımız sonuç vermiş, Aykut kardeşimiz yıllar sonra özgürlüğüne kavuşmuştur. Bu sebeple teşekkür ziyaretine gelen Aykut kardeşimizi TBMM’de ağırladık” dedi.

EMRAH ÖZCAN/İLKSAYFA

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