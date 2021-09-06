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Aylar sonra ilk pazar

Karacaören oto pazarı Altındağ’da kapılarını açtı. Aylar sonra Başkent’te kurulan ilk oto pazarı olan alana vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Aylar sonra ilk pazar

Altındağ Karacaören TOKİ’nin hemen yanı başına kurulan oto pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlk gün olması sebebiyle giriş ücreti alınmayan pazarda, sıkı pazarlıklar yaşandı. Vatandaşlar oto pazarının açılmasından memnun olduklarını söyleyerek, Başkent’in oto pazarsız olmasının bir eksiklik olduğunu kaydetti.

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“İLK GÜNÜN HEYECANINI YAŞIYORUZ”

Pazarın aylar sonra açılan ilk oto pazarı olduğunu kaydeden vatandaşlar, “Koskoca Ankara’da oto pazarı yoktu. Yaşanan olumsuz şeylerden dolayı tüm pazarlar kapatılmıştı. Neyse ki burada açıldı. İlk günün heyecanını yaşıyoruz, çok özlemişiz” ifadelerini kullandı.

Cengiz TOKSARI /İLKSAYFA

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