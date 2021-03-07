Aylar sonra yasak kalktı, Ankara'da sokaklar doldu taştı!

Normalleşme sürecinin ilk hafta sonu geride kaldı. 3,5 ay sonra hafta sonu kısıtlamasının kaldırılmasını fırsat bilen Başkentliler, kentin işlek noktalarına akın etti. Kent genelinde endişelendiren görüntüler kaydedildi.

Koronavirüs risk haritasında orta riskli iller arasında yer alan Ankara’da kısıtlamasız ilk hafta sonu kentin işlek noktaları adeta doldu taştı. Sokaklar, caddeler, parklar, pazarlar ve işletmelerde salgına karşı endişelendiren görüntüler kaydedildi.

3 BUÇUK AY SONRA HAFTA SONU YASAKLARI KALKTI

Pandemi ile mücadelede 3,5 aylık sürenin ardından ilk defa Ankara’da hafta sonu kısıtlaması uygulanmadı. Hafta sonu kısıtlamasının kaldırılmasını fırsat bilen Başkentliler, güzel havanın da etkisiyle kendisini dışarıya attı. Sabah saatlerinden itibaren Başkent sokaklarında insan yoğunluğu göze çarptı. Ankara’nın işlek noktalarında salgından önce sıkça görülen kalabalıklar meydana geldi.

EMNİYET EKİPLERİ DENETİMLERİNİ SIKLAŞTIRDI

Bazı vatandaşların maske takmadığı çok sayıda insanın ise sokak mesafeye uymadığı görüldü. Emniyet ekipleri ise hızlı bir şekilde denetimlerini sürdürdü. Ekipler vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

TEDİRGİN EDEN YOĞUNLUK OBJEKTİFLERİMİZE YANSIDI

Kontrollü normalleşme sürecinin ilk hafta sonunda oluşan endişelendiren yoğunluk objektiflerimize yansıdı. Kısıtlama öncesi özellikle hafta sonları kalabalık olan yerlerden biri olan Kızılay’daki Karanfil Sokak, kısıtlamaların kaldırıldığı ilk hafta sonu yeniden hareketlendi. Başkent’in en işlek noktalarından biri olan Karanfil Sokak’ta hafta sonu adeta dolup taştığı görüldü. Ulus’taki tarihi Hal’de adeta insan trafiği yaşandı. Alışverişe gelenlerin uğrak yeri olan Hal’de tedirgin eden görüntüler kaydedildi. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla semt pazarları da eski günlerinde kurulmaya başlandı. Aylar sonra cumartesi günü kurulan Keçiören’in Kamil Ocak Mahallesi’ndeki semt pazarında da insan trafiğinin yoğun olduğu görüldü. Marketlerde de ciddi bir yoğunluk meydana geldi. Pazar günü havanın serin ve yağışlı olması nedeniyle de bazı vatandaşlar AVM'leri ve kapalı mekanları tercih etti.

BAKAN KOCA UYARILARDA BULUNDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kontrollü normalleşme sürecinin ilk hafta sonunda sosyal medya hesabından vatandaşlara sıkça çağrılarda bulundu. Bakan Koca, "Kısıtlamaların azalması, kurallara uymanın ödülüdür. Kurallara uyalım. Zor günlere dönüş yolunu kapatalım: Dışarı çıkıyorsak, maske takalım. Hata yaparsak, bir hafta on gün sonra üzülürüz" paylaşımlarında bulundu. Bakan Koca "Tüm gün dışarıda kalma kısıtlaması yok:) Yavaş yavaş evin yolunu tutsak? Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz" ifadelerini de kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-