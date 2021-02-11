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Aylık 1,5 milyon maske üretiyor

Yenimahalle Belediyesi, ilçe sakinlerine kaliteli maske dağıtmak için son teknoloji makineleri kullanıyor.
Aylık 1,5 milyon maske üretiyor

Vatandaşa maske dağıtmak üzere çalışmalarını aralıksız sürdüren Yenimahalle’nin ekipleri, yeni nesil tam otomatik maske makinesi kullanarak üretim sayısını ve maske kalitesini arttırmayı başardı.

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Vatandaşın sağlığı için her gün 72 bin maske 
Pandemi sürecinin başlangıcından bu yana ilçe sakinlerine dağıtmak üzere çalışmalarını kesintisiz sürdüren Yenimahalle Belediyesi maske ve dezenfektan üretim atölyesi personeli, en kaliteli maskeyi üretmek için el değmeden üretim yapan tam otomatik maske makinelerini kullanmaya başladı. 

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Üretim sayısını ve maske kalitesini artırmak adına üretim atölyesinde çalışmalarını sıklaştıran Yenimahalle Belediyesi ekipleri, kullanımına başlanan yeni nesil makineler ile dakikada 150 adet ve saatte 9 bin adet maske üretimi yapıyor. Virüsün bulaşma hızının önüne geçmek için halk sağlığını öncelik alan Yenimahalle Belediyesi, yeni maske üretim makinesi ile günlük 72 bin ve aylık 1,5 milyon maskeyi üreterek ilçe sakinlerinin kullanımına sunacak.

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Yaşar “Halk sağlığı için en kaliteli maskeyi üretiyoruz”
Covid-19 salgınının ülkemizde ilk görüldüğü günden bu yana vatandaşın yanında olunduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Virüsün ülkemizde görüldüğü Mart Ayı’ndan bu yana ilçemizde vatandaşa destek oluyoruz. Halk sağlığını öncelik olarak görüyoruz. Ekiplerimiz kendi kurduğumuz maske ve dezenfektan atölyesinde son teknoloji makineleri kullanarak en kaliteli maskeyi üretiyor. Yenimahalle’nin sağlığı için aylık 1,5 milyon maske üretiyoruz. Üretilen bu maskeler vatandaşın sıkılıkla kullandığı metro durakları, Pazar gibi kalabalık noktalarda ilçe sakinlerine dağıtıyoruz. Bunun yanında Yenimahalle esnafına da maske ve dezenfektan dağıtım çalışmamız aralıksız sürüyor. Ekonomik olarak büyük sıkıntılar yaşadığımız bir süreçte vatandaşın yanında oluyoruz. Yenimahalle için çalışıyoruz ve tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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