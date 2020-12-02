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AYM, 'Büyükada davası'nda beraat eden Alman aktivistin bireysel başvurusunu kabul edilemez buldu

Anayasa Mahkemesi (AYM), kamuoyunda "Büyükada davası" olarak bilinen davada tutuklu yargılanan ve beraat eden Alman aktivist Peter Steudtner'in bireysel başvurusunu, başvuru yolları tüketilmediğinden kabul edilemez buldu.
AYM, 'Büyükada davası'nda beraat eden Alman aktivistin bireysel başvurusunu kabul edilemez buldu

Alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükada'daki bir otelde 2017'de yapılan toplantıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Toplantıya katılan aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından dava açıldı.

Bu davanın sanıklarından olan ve "silahlı terör örgütleri FETÖ, PKK ve DHKP-C'ye yardım" suçundan tutuklanan Alman uyruklu Peter Steudtner, yargılama sonucu beraat etti. Yargılama sırasında tahliyesine karar verilen Steudtner, ülkesine döndü.

Peter Steudtner, tutuklandığı dönemde yaptığı itirazlardan sonuç alamaması üzerine 18 Ağustos 2017'de Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu. Başvuruda, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği öne sürüldü.

Steudtner, tahliyesinin ardından da 24 Ocak 2018'de haksız olarak yakalandığı, gözaltına alındığı ve tutuklandığı iddiasıyla Ağır Ceza Mahkemesine tazminat davası açtı.

Anayasa Mahkemesi, Peter Steudtner'in bireysel başvurusunu kabul edilemez buldu.

Gerekçede, bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesine başvurulabilmesi için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması gerektiği vurgulandı.

Başvurucunun, haksız yere tutuklandığı iddiasıyla açtığı tazminat davasının Yargıtay aşamasının devam ettiği belirtilen gerekçede, başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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