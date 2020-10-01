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AYM çoklu baro sistemini getiren kanunun iptal istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, çoklu baro sistemini getiren kanunun iptal istemini reddetti.
AYM çoklu baro sistemini getiren kanunun iptal istemini reddetti

 

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, çoklu baro sistemini getiren kanunun iptal istemini reddetti.

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