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Güncel
01.10.2020 14:00
AYM çoklu baro sistemini getiren kanunun iptal istemini reddetti
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, çoklu baro sistemini getiren kanunun iptal istemini reddetti.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, çoklu baro sistemini getiren kanunun iptal istemini reddetti.
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