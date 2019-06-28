  • BIST 95.715
  • Altın 261,853
  • Dolar 5,7467
  • Euro 6,5456
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 28 °C
»

AYM: Deniz Yücel'in hakkı ihlal edildi

Yüksek Mahkeme, "silahlı terör örgütü propagandası yapma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in, bireysel başvurusunda hak ihlali sonucuna vardı.
AYM: Deniz Yücel'in hakkı ihlal edildi

Anayasa Mahkemesi, "silahlı terör örgütü propagandası yapma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından tutuklanan, daha sonra tahliye edilen Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in, bireysel başvurusunda, kişi hürriyeti ve güvenliği ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, Die Welt gazetesi muhabiri Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 27 Şubat 2017'de tutuklandı. 4 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Yücel, 16 Şubat 2018'de tahliye edildi.

Cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunan Deniz Yücel'in durumuna ilişkin Yüksek Mahkemenin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Oy çokluğuyla, kişi hürriyeti ve güvenliği ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar veren Yüksek Mahkeme, Yücel'e 25 bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.

Anayasa Mahkemesi, çeşitli iddiaları ise açıkça dayanaktan yoksun olması, başvuru yollarının tüketilmemesi gerekçeleriyle kabul edilemez buldu.

Yücel'in "silahlı terör örgütü propagandası yapma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından tutuklandığı belirtilen kararda, başvurucu hakkındaki uygulanan tutuklama tedbirinin kanuni dayanağı bulunduğu aktarıldı.

 

AA

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aylan bebeğin hayatı film oluyor28 Haziran 2019 Cuma 09:54
  • Arapçılık ve Tengricilik28 Haziran 2019 Cuma 00:05
  • Müslümanların birlik ve beraber olması28 Haziran 2019 Cuma 00:04
  • 'Önceki yaşamımda yaşayan bir ölü gibiydim'27 Haziran 2019 Perşembe 23:30
  • Ege ve Akdeniz'deki 'antik deniz yolu' ortaya çıktı27 Haziran 2019 Perşembe 23:15
  • AVM'lerdeki insan davranışları analiz edilecek27 Haziran 2019 Perşembe 22:54
  • Islık dilinin anavatanı Kuşköy turizme kazandırılıyor27 Haziran 2019 Perşembe 22:15
  • Türkiye'nin kadın jokeyleri başarılarıyla göz dolduruyor27 Haziran 2019 Perşembe 21:15
  • Boeing uçan araba çalışmalarına hız verdi27 Haziran 2019 Perşembe 20:50
  • Serin ve yağışlı hava geliyor27 Haziran 2019 Perşembe 17:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti