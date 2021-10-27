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AYM hainlerle yan yana

MHP lideri Bahçeli, Demirtaş, Baydemir ve Kavala davalarında ‘hak ihlâli’ kararı veren Anayasa Mahkemesini (AYM) eleştirirken “Sözde hâkimler, gelsinler bunu külâhıma anlatsınlar. (AYM) Nerede bir hain varsa onlarla yan yanadır” dedi.
AYM hainlerle yan yana

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 büyükelçinin Gezi finansörü Osman Kavala bildirisini “muhtıra” olarak niteledi. Bahçeli, büyükelçiler için demokrasi onuruna sabotaj yapmışlardır” dedi Meclis MHP Grubu’nda konuşan Bahçeli, gündeme ilişkin şunları söyledi:

ÜST AKLIN DÜRTMESİ
10 büyükelçi Sorosçu Kavala’yla aynı mevziiye girerek Türkiye’ye bir nevi muhtıra vermiştir. (On büyükelçinin bildirisi) Osman Kavala’nın avukatlığına soyunmuşlardır. Skandala imza atmakla kalmamışlar, görevlerinin sınırlarını tamamıyla aşmışlardır. Kavala, Soros’un kuryesidir. Kavala, Gezi Parkı olaylarının finansörü olan şaibeli bir kişidir.

Anayasa Mahkemesi öyle bir hale gelmiştir ki, nerede bir hain, nerede Türkiye’nin kuyusunu kazmak için faal halde bulunan bir çapulcu varsa onlarla yan yanadır.

DÜN DAMAT FERİT, BUGÜN ZİLLET
Osman Baydemir ile ilgili hak ihlali kararı veren, dahası 30 bin lira da tazminat ödenmesine hükmeden bu mahkemedir. Demirtaş, Baydemir, Kavala davalarında hak ihlali var diyen sözde hakimler, gelsinler bunu külahıma anlatsınlar.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne itiraz edip ne idiğü muğlak ve muamma olan güçlendirilmiş parlamenter sistem peşinde koşanlar, 15 Temmuz’un rövanşını almak için hazırda bekleyen, FETÖ’nün ve PKK’nın dümen suyuna giren yozlaşmış siyasi partilerdir. Dün Damat Ferit vardı, bugün zillet ittifakının ana ve ara ortakları vardır.”

Kavala’yı vatandaşlıktan çıkarın
Osman Kavala için öneri de bulunan Bahçeli şunları söyledi: “Kavala ile ilgili önerimiz ise şudur: Bu Sorosçu’nun mahkemesi karara bağlanır ve hüküm verilirse, önce cezasını Türkiye’de çekmesi, sonra da vatandaşlıktan çıkarılarak 10 büyükelçiden birisinin ülkesine gönderilmesi artık milli bir zarurettir. Yabancı sefirler baskısının tekrarına, yeniden sahne almasına hiç kimse kalkışmamalı. Türkiye Cumhuriyeti’ni kendi çıkarları adına hiçbir dış misyon şefi nüfuzu altında tutamayacak, aksi bir teşebbüs halinde sınır dışı edilmekten de kurtulamayacaktır. Herkes haddini bilsin.”

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