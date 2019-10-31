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AYM, İlker Başbuğ'un davasını düşürdü

AYM, İlker Başbuğ hakkında açılan Ergenekon davasının, 'muhakeme şartının gerçekleşmemesi' nedeniyle düşmesine karar verdi.
AYM, İlker Başbuğ'un davasını düşürdü

Anayasa Mahkemesi, İlker Başbuğ hakkında açılan Ergenekon davasını düşürdü. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile 18 sanık hakkında verdiği görevsizlik kararı üzerine, Yüce Divan sıfatıyla dosyayı incelemişti.

Başbuğ'a isnat edilen fiillerin, Yüce Divan'ın yargılama yetkisi kapsamında kaldığına karar veren heyet, İlker Başbuğ hakkında, Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu uyarınca soruşturma izni alınması gerektiğinden, sanık hakkındaki yargılamanın durmasına, diğer 18 sanık hakkındaki davaların ayrılmasına karar vermişti. 

İlker Başbuğ hakkında soruşturma izni alınması için dosyanın bir örneğinin Başbakanlığa gönderilmesi kararlaştırılmıştı. 

YÜCE DİVAN KARARINI VERDİ

Başbakanlığın kaldırılması nedeniyle izin süreci Cumhurbaşkanlığında işletildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbuğ hakkındaki soruşturma izninin işleme konulmamasına karar vermesi üzerine, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yüce Divan sıfatıyla dosyayı inceledi.

Duruşmasız yapılan oturumda, İlker Başbuğ hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, silahlı örgüt kurmak ve yönetmek suçlarından cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasının, "muhakeme şartının gerçekleşmemesi" nedeniyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223'üncü maddesinin 8'inci fıkrası gereğince düşmesine karar verildi. 

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/8'inci maddesi "Türk Ceza Kanununda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı ya da soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde, davanın düşmesine karar verilir." hükmünü içeriyor.

 

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