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AYM, uyuşturucu imalatı ve ticaretinden mahkum olanların ehliyetlerinin geri alınmasını Anayasa'ya uygun buldu

Anayasa Mahkemesi, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinden mahkum olanların sürücü belgelerinin geri alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini reddetti.
AYM, uyuşturucu imalatı ve ticaretinden mahkum olanların ehliyetlerinin geri alınmasını Anayasa'ya uygun buldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Karayolları Trafik Kanunu'nun 41. maddesi hükmü kapsamında aralarında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin de bulunduğu bazı suçlardan mahkum olanların sürücü belgelerinin adli sicilden bu yöndeki hüküm silininceye kadar geri alınmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek, düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başvuru gerekçesinde, sürücü belgesinin geri alınmasına sebep olan suçlardan mahkumiyet ile araç kullanılması arasında sebep-sonuç ilişkisinin bulunmadığı, bu nedenle mahkumiyete konu bazı suçlar nedeniyle sürücü belgesinin geri alınmasının ölçülülük ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmadığı ileri sürüldü.

İncelemesini "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan hüküm giyenler yönünden yapan Anayasa Mahkemesi, düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olmadığına hükmetti, iptal istemini reddetti.

Gerekçede, kanun koyucunun düzenlemeyle kamu sağlığı ve güvenliği bakımından meydana gelen tehlikenin ağırlığını dikkate alarak Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesinde yer alan "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından mahkumiyeti sürücü belgesinin geri alınması nedeni olarak belirlediği ifade edildi.

Bu suçlara konu eylemlerin gerçekleştirilmesinde araç kullanmanın suçun işlenmesini kolaylaştıracağına işaret edilen gerekçede, itiraz konusu kuralın, söz konusu nitelikteki suçların işlenmesinin önlenerek kamu sağlığı ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla düzenlendiği vurgulandı.

"Elverişli ve gerekli olmadığı söylenemez"
Kuralın anayasal açıdan meşru bir sınırlama amacına sahip olduğu belirtilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesinde düzenlenen suçların niteliği ve bu suçların işlenebilmesinin failin sevk ve idaresindeki aracın varlığı durumunda kolaylaştığı gözetildiğinde, sürücü belgesinin geri alınmasının anılan suçların işlenmesinin önlenmesine katkıda bulunmak suretiyle kamu sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına hizmet etmeyeceği ileri sürülemez. Bu itibarla kuralla getirilen sınırlamanın kamu sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik amaç bakımından elverişli ve gerekli olmadığı söylenemez."

Gerekçede düzenlemenin, söz konusu suçlardan mahkumiyeti bulunanların sürücü belgelerinin sürekli olacak şeklide geri alınmasını öngörmediği, mahkumiyet kararına ilişkin bilgilerin adli sicil kaydından silinmesine kadar geri alınmasını hükme bağladığı aktarıldı.

Kuralla ulaşılmak istenen amaca ilişkin kamu yararı ile özel hayata saygı gösterilmesini isteme hakkına yönelik kişisel yarar arasında bulunması gereken makul dengenin gözetildiğinin altı çizilen gerekçede, düzenlemenin orantısız bir sınırlamaya neden olmadığı ifade edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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