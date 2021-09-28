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Aynı kavşakta bir hafta arayla ikinci TIR kazası: 6 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, sürücüsünün ışık ihlali yaptığı TIR, minibüse, kontrolden çıkan minibüs de yanındaki otomobile çarptı. 2'si ağır 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Aynı kavşakta bir hafta arayla ikinci TIR kazası: 6 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Denizli- Antalya karayolunun Dinar ilçe merkezindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Zülküf Tekeş yönetimindeki 03 AAU 964 plakalı TIR, iddiaya göre sürücüsünün ışık ihlali yapması sonucu Yasin Yağcı’nın kullandığı 20 BE 726 plakalı boş öğrenci servis minibüsüne çarptı. Savrulan minibüs de hemen yanında ilerleyen Fatih Kaygısız’ın kullandığı 03 SK 087 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan TIR ise yaklaşık 600 metre ileride durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Fatih Kaygısız, aynı araçta bulunan Muhammet Akay, Ayşe Akay ve Ayşe Kaygısız ile çarpmanın şiddetiyle araçtan fırlayan minibüs şoförü Yasin Yağcı ve TIR şoförü Zülküf Tekeş yaralandı. Fatih Kaygısız’a ayakta müdahale eden ekipler diğer yaralıları ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yaralılardan Ayşe Akay ve Ayşe Kaygısız’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. TIR şoförü Zülküf Tekeş, tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntüde hızla kavşağa gelen TIR’ın minibüse, onun da yanındaki otomobile çarptığı anlar yer aldı. Minibüsün direksiyonundaki sürücünün ise çarpmanın şiddetiyle yola savrulduğu görüldü.

BİR HAFTA ÖNCE DE KAZA OLDU

Öte yandan, 21 Eylül günü aynı kavşakta freninin boşalması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, önüne kattığı 6 aracı biçmiş, 1'i ağır 3 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

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