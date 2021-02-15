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Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü

KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde Hacer Çetin (36), 4 yıldır aynı evi paylaştığı ve ayrılmak istediğini belirtiği Halim E. (53) tarafından tabanca ile vurularak yaşamını yitirdi.
Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü

Olay akşam saatlerinde, Gölcük Şirinköy Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. Yaklaşık 4 yıldır erkek arkadaşı Halim E. ile birlikte yaşayan Hacer Çetin, ayrılmak istedi. Bunun üzerine Halim E. ve Hacer Çetin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halim E., eşyalarını toplamaya başlayan Hacer Çetin’e, tabanca ile 4 el ateş etti. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Halim E. ise kaçarak site içerisindeki başka bir daireye saklandı. 

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulduğu belirlenen Hacer Çetin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada polis ekipleri, Halim E.’nin saklandığı yeri tespit ederek, gözaltına aldı. Polisin evdeki olay yeri inceleme çalışmasının tamamlanmasının ardından Hacer Çetin’in cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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