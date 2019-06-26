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Ayşe Çelik hakkında beraat kararı

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı vermesinin ardından yeniden yargılanan Ayşe Çelik hakkında beraat kararı verildi.
Ayşe Çelik hakkında beraat kararı

Beyaz Show'a telefonla bağlanarak, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara eleştiri anlamında “Çocuklar ölmesin” diyen Ayşe Çelik adlı öğretmen, “terör örgütü propagandası” yaptığı iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak mahkum edilmiş ve daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilerek tahliye edilmişti.

Öğretmen Ayşe Çelik’in duruşması Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görüldü.

Çelik savunmasında, “Sessiz kalmayın. İnsan olarak biraz daha hassasiyetle yaklaşın. Görün, duyun ve artık bize el verin. Yazık; insanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, insanlar ağlamasın” dedi. Savcı AYM kararını esas alarak Çelik’in beraatini talep etti. Mahkeme heyeti ise Çelik’in beraatine karar verdi.

 

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