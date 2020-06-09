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Ayşegül Atik kimdir? Ayşegül Atik neden öldü?

Bir çoğumuzun En Son Babalar Duyar dizisi ile tanıyan ünlü oyuncu Ayşegül Atik  hayatını kaybetti.
Ayşegül Atik kimdir? Ayşegül Atik neden öldü?

Asıl adı Mürşide Ersoy olan Ayşegül Atik 1948 yılında Ankara'da doğdu.

Ayşegül Atik kimdir?

Ayşegül Atik Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Devlet Tiyatrosunda başta Gömü, Ezgiler Ezgisi, Ceza Kanunu, Yollar Tükendi gibi oyunlarda rol aldı.

Atik, 1978'de Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılarak çeşitli topluluklarda çalıştı. Eski eşi Ali Atik ve Levent Kırca'yla TRT tek kanal iken çeşitli skeçlerde yer aldı.

Türkiye’nin büyük kesimince tanınmaya başladığı En Son Babalar Duyar dizisi gibi, televizyonda çeşitli dizilerde oynadı.

Ayşegül Atik neden öldü?

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Ayşegül Atik, 9 Haziran 2020’de kanser nedeniyle Muğla’nın Bodrum ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybetti.

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