Aytaç Yalman, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Hadarpaşa'daki GATA hastanesinde korona virüsü nedeniyle 80 yaşında vefat etmiştir. Peki, Aytaş Yalman kimdir?

Aytaş Yalman, 29 Temmuz 1940 tarihinde İstanbul Üsküdar'da doğdu. 1958 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nden, 1960 yılında Piyade Subayı olarak Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1961 yılında Piyade Okulu'nu bitirdi.

Aytaş Yalman Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın Çeşitli birliklerinde Takım ve Bölük Komutanlığı yaptı. 1969 yılında girdiği Kara Harp Akademisi'nden 1971 yılında Kurmay olarak mezun oldu.

Yalman 1971-1974 yılları arasında 16'ncı Zırhlı Tugay ve 1974-1976 yılları arasında 29'ncu Tümen Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü görevinde bulundu. 1976 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun oldu. Aytaş Yalman 1976-1980 yılları arasında Silahlı Kuvvetler ve Milli Güvenlik Akademisnde Öğretim Üyeliği görevi yaptı. Bu görevi esnasında 30 Ağustos 1978 tarihinde üstün başarı kıdemi alarak 1 yıl öncen yarbaylığa terfi etti.

Aytaş Yalman kimdir? Askeri kariyeri nasıl?

1980-1981 yılları arasında ege ordu Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görevini yapmayı müteakip 1981-1982 yılları arasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve 1982-1983 yılları arasında Kıbrıs'ta 50'nci Piyade Alayı Komutanlığı görevlerinde bulundu.

Aytaş Yalman 1983-1985 yılları arasında Kara Harp Akademisi Öğretim Başkanlığı, 1985-1986 yıllarında da Kara Harp Okulu Dekanlığı görevlerini icra etmiştir.

1986 yılında Tuğgeneral rütbesine yükselen Aytaç Yalman , bu rütbede Kara Harp Okulu Komutan Yardımcılığı ve 39'ncu Piyade Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu. 1990 yılında Tümgeneralliğe terfi ederek, bu rütbede Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı ve Piyade Okul Komutanlığı görevlerini yaptı. Aytaç Yalman, 1994 yılında Korgeneralliğe terfi ederek Kara Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı ve 6'ncı Kolordu Komutanlığı görevinde bulunmuştur. 1998 yılında Orgeneralliğe terfi ederek 2'nci Ordu Komutanlığı görevine atanmıştır.

Aytaş Yalman kimdir? Askeri kariyeri nasıl?

Aytaş Yalman 20 Ekim 1998 tarihinden itibaren Adana mutabakatı gereği Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye-Suriye güvenlik ilişkilerini 4 yıl süre ile yürüttü.

2000 yılında Jandarma Genel Komutanlığı görevine atanan Aytaş Yalman , bu görev esnasında kısa adı FİEP olan Avrupa ve Akdeniz Askeri Statülü Zabıta ve Jandarmalar Birliği Dönem Başkanlı görevini de yapmıştır.

3 Ağustos 2002 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanan Aytaş Yalman TSK Üstün Hizmet Madalyası, Üstün Cesaret Madalyası, 2 kez Altın Şeref Madalyası, Gambiya Devlet Nişanı, Güney Kore Tong İl Jang Madalyası sahibidir.

29 Ağustos 2004 tarihinde Aytaş Yalman Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevinden emekli olmuştur.