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Aytemiz Alanyaspor, Chidozie Awaziem’i kadrosuna kattı

Aytemiz Alanyaspor, Nijeryalı stoper Chidozie Awaziem’i kadrosuna kattığını açıkladı.
Aytemiz Alanyaspor, Chidozie Awaziem’i kadrosuna kattı

Aytemiz Alanyaspor, Portekiz ekibi Boavista'dan 24 yaşındaki Chidozie Awaziem'i 1 yıllığına renklerine bağladı. Nijerya Milli Takım forması da giyen genç stoper, bugün Alanya'ya geldi. Genç stoperin transferi Aytemiz Alanyaspor’un sosyal medya hesabından, “Yeni transferimiz Chidozie Collins Awaziem, akşam saatlerinde özel bir jetle Antalya Havalimanı'na geldi” ifadeleriyle kamuoyuna duyuruldu.

BOAVİSTA’DAN ALANYASPOR’A

Porto alt yapısından yetişen Nijeryalı futbolcu, 2018-2019 sezonunda kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giymişti. Daha önce kariyerinde Leganes ve Nantes formaları da giyen 1.89 boyundaki Chidozie Awaziem 5 milyon Euro'ya Boavista'ya transfer olmuştu. 24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

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