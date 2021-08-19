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Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais’i kadrosuna kattı

Aytemiz Alanyaspor, Portekizli orta saha oyuncusu Joao Pedro Barradas Novais ile 1 yıllık kiralık olarak satın alma opsiyonlu sözleşme imzaladı.
Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais’i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor orta saha oyuncusu Joao Pedro Barradas Novais ile sözleşme imzaladı. Kulüpte düzenlenen imza töreninde konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu, "Aramıza hoş geldin Novais. Takımımıza katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Kazasız ve belasız bir sezon geçirmesini temenni ediyorum" dedi.

Joao Pedro Barradas Novais da "Başkanıma bana böyle bir fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en iyi kulüplerinden birine geldiğimi düşünüyorum. Beklentileri karşılaşacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

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