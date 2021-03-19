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Aytemiz Alanyaspor, minik Ahmet için kampanya başlattı

AYTEMİZ Alanyaspor'un tüm yönetim, teknik ekip ve futbolcuları, SMA hastası 18 aylık Ahmet Çaltı için kampanya başlattı. Kampanya kapsamında futbolcular ilk galibiyet priminin tamamını Ahmet'in tedavisi için bağışlayacak.
Aytemiz Alanyaspor, minik Ahmet için kampanya başlattı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Pınar (31) ve Abdülkerim Çaltı (34) çiftinin 18 aylık oğulları Ahmet, doğumundan bir süre sonra yaşıtlarına göre farklı hareketler sergilemeye başladı. Zamanla yaşıtları gibi emekleyemediğini, kollarının aşırı güçsüz olduğunu fark eden Çaltı çifti, oğullarını birçok doktora götürdü. Akdeniz Üniversitesi'nde çocuk nörolojisine götüren aile, burada çocuklarının SMA Tip 2 hastası olduğunu öğrendi. Alanya'da Ahmet için birçok kampanya başlatılırken, Aytemiz Alanyaspor kulübü de Ahmet'in durumuna kayıtsız kalmadı. Sosyal sorumluluk projelerine önem veren Alanyaspor kulübü, minik Ahmet'in 2,5 milyon Euro'luk tedavi masrafı için kampanya başlattı.

'AMACIMIZ AHMET EVLADIMIZI İYİLEŞTİRMEK'

Tüm futbolcular, teknik ekip ve yönetimin katılımıyla Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde organizasyon düzenleyen kulüp, Ahmet ve ailesini ağırladı. Organizasyonda konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ahmet'in tedavisi için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi. Çavuşoğlu, “Bugün burada Alanyaspor Kulübü'nde yönetim, teknik heyet ve tüm futbolcuların katıldığı organizasyonun nedeni son zamanlarda herkesin paylaştığı Abdülkerim kardeşimizin evladı Ahmet Çaltı kardeşimizin tedavisiyle alakalı başlatılmış olan kampanyaya biz de Alanyaspor yönetimi, teknik heyet ve futbolcular katılacağız. Ben de buradan Türkiye ve yurt dışından sesimizi duyan eşimiz, dostumuz, arkadaşımız, tanıyoruz diyen herkesin bu kampanyaya destek vermelerini özellikle rica ediyorum. Amacımız Ahmet evladımızı iyileştirmek, onun tedavisine katkı sağlamak. Biz de bugün burada kulüp olarak çok önemli bir kampanya başlatıyoruz. Bir can kurtarmak çok önemli. Ahmet'in de tedavisinin yapılması gerekiyor. Bizim de Alanya olarak sahip çıkmamız gerekiyor. Sahip de çıkılıyor ama biraz eksik kaldık galiba. Bundan sonra da tam destek vereceğiz. İnşallah kısa sürede Ahmet evladımızın tedavisi için ihtiyacı olan meblağ toplanacak" dedi.

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