  • BIST 1.439,950
  • Altın 485,61
  • Dolar 8,4230
  • Euro 9,9250
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 20 °C
»

Aytemiz Alanyaspor sahasında galip

Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında GZT Giresunspor'u 1-0 yendi.
Aytemiz Alanyaspor sahasında galip

Süper Lig 'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor, GZT Giresunspor'u konuk etti.

8. dakikada Alanyaspor öne geçti. Davidson, ceza sahası dışında kaleyi sol çaprazdan gören noktada yerde kaldı. Faul sonrası Emre Akbaba'nın ceza sahası içine ortasında Awaziem topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

32. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran'ın ceza sahasına yaptığı ortaya ön direkte Emre Akbaba kafayı vururken, top az farkla üstten dışarı çıktı.

36. dakikada sağ kanattan gelişen GZT Giresunspor atağında Zeki Yavru, yakınındaki Suleymanov'a pas çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kontrol etti.

67. dakikada GZT Giresunspor gole çok yaklaştı. Rakip ceza alanında topla buluşan Flavio'nun sağ kanada gönderdiği topla buluşan Diabate, rakip ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun kaleyi çaprazdan gören pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kornere çeldi.

75. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran'ın ceza sahasına yaptığı ortada, Davidson'un kafayla vurduğu top üstten dışarı çıktı.

80. dakikada hızlı gelişen GZT Giresunspor atağında Sergio, sol kanattan içeriye topu ortaladı. Balde'nin kafa vurulunda kaleci Serkan Kırıntılı soluna gelen topu güçlükle kornere çıkardı.

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 1-0 kazandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor13 Eylül 2021 Pazartesi 10:51
  • Galatasaray sonunu getiremiyor13 Eylül 2021 Pazartesi 10:44
  • Fenerbahçe, üstünlüğünü koruyamadı13 Eylül 2021 Pazartesi 10:00
  • Tarihte ilk kez evli çift birlikte maç yönetti13 Eylül 2021 Pazartesi 09:23
  • Trabzonspor - Galatasaray: 2-213 Eylül 2021 Pazartesi 09:20
  • Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'na veda etti13 Eylül 2021 Pazartesi 09:14
  • Beşiktaş'ın yeni hücum hattı tam not aldı12 Eylül 2021 Pazar 14:29
  • Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının biletleri satışa sunuldu12 Eylül 2021 Pazar 13:46
  • İzmir'de pedallar fidanlar için döndü12 Eylül 2021 Pazar 13:14
  • Dünya rekortmeni Fatma Uruk, Türkiye Şampiyonu oldu12 Eylül 2021 Pazar 13:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti