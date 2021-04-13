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Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor, ligin 35’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başladı.
Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in 35’inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda cumartesi saat 16.00’da Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Alanyaspor takımı bu maçın hazırlıklarına bu akşam Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan idmanla başladı. Teknik direktör Çağdaş Atan gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Yukatel Denizlispor maçında forma giyen futbolcular antrenmanı yenileme çalışmasıyla tamamlarken, diğer futbolcular dar alanda pas çalışması ve ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sakatlığı sona eren kaptan Efecan Karaca takımla birlikte çalışmalarına başladı. Tedavisi süren Salih Uçan ise fizyoterapist gözetiminde koşu yaptı.

Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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