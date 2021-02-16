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Aytemiz Alanyaspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayacak Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına bu akşam yaptığı idmanla başladı.
Aytemiz Alanyaspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile karşılaşan rakibini 3-2'lik skorla geçen Alanyaspor, ligde de sarı kırmızılı ekibi yenmek istiyor. Akdeniz temsilcisi Galatasaray maçı hazırlıklarına Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde bu akşam yapılan idmanla başladı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra dayanıklılık içeren çalışmalar yapan Alanyasporlu futbolcular, antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın  yapacağı antrenmanla devam edecek.

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