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Ayvacık açıklarında 59 kaçak göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ayvacık açıklarında 59 kaçak göçmen kurtarıldı

Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki ayrı operasyon düzenledi. Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 26 kaçak göçmeni kurtardı.

Bir diğer operasyonda ise Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmenin yardım talebinde bulunması üzerine Sahil Güvenlik botu bölgeye hareket etti. Ekipler, lastik bot içindeki 33 kaçak göçmeni kurtardı.

Kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

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